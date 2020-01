Social – Godin scontento e via dall’Inter? Quanti sorrisi in allenamento: nel mirino c’è l’Atalanta

A volte una foto vale più di mille parole. Diego Godin utilizza i social per rompere il silenzio e per rispondere alle voci di mercato che lo vedono lontano dall’Inter. Il difensore uruguaiano non si è ancora integrato a pieno nei meccanismi della difesa a 3 messa su da Conte ma il tecnico al momento non ha nessuna intenzione di privarsi di un profilo internazionale come lui.

Sabato sera, complice la squalifica di Skriniar, toccherà proprio a Godin affiancare De Vrij e Bastoni nel match in programma contro l’Atalanta. Come si prepara l’ex capitano dell’Atletico Madrid a questa grande sfida? Con un sorriso a 32 denti mostrato in allenamento insieme al resto della squadra: “Continuiamo a lavorare sempre con entusiasmo! Squadra!!”

Ecco il post:

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!