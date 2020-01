Social – Inter a cena, c’è anche Moses. La dedica di Lukaku alla squadra: “Fratelli, amici e compagni”

Lukaku e compagni si sono concessi una serata in compagnia a cena in un ristorante a Milano. Dopo il rito di iniziazione di Ashley Young che si è presentato ufficialmente alla sua nuova squadra, i giocatori nerazzurri hanno voluto immortalare l’evento con una foto pubblicata sui social dallo stesso attaccante ex Manchester United.

“My brothers, My boys , My Friends , My teammates” (I miei fratelli, i miei ragazzi, i miei amici, i miei compagni), la dedica di Lukaku ai suoi compagni di squadra su Instagram.

Ecco il post: