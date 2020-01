Social – Inter-Fiorentina, anche Eto’o a San Siro: la conferma social del pilota Lorenzo

Ospiti illustri ieri sera a San Siro in occasione del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Tanti personaggi dello sport, tra cui Jorge Lorenzo che ha fatto visita al club nerazzurro prima di recarsi a San Siro e gustarsi la prima di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter.

Lo stesso pilota di MotoGp ha poi postato una foto sui social in compagnia di Samuel Eto’o: anche l’attaccante camerunense ex Inter era infatti a San Siro e lo spagnolo, noto tifoso del Barcellona, non si è lasciato sfuggire l’occasione.

Ecco la foto:

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!