Social – Materazzi a Ronaldo: “Sei il più forte di sempre”. Il Fenomeno ringrazia e manda un messaggio all’Italia

Dopo aver concesso spettacolo e divertimento con Ventola in una diretta Instagram, Marco Materazzi ha fatto incursione in quella del Fenomeno Ronaldo. Matrix non ha perso occasione ancora una volta per elogiare l’ex attaccante brasiliano dell’Inter: “Sei il più forte di tutti i tempi”.

Immediata la risposta di Ronaldo che ha voluto mandare un messaggio all’intero Paese, in ginocchio a causa dall’emergenza sanitaria del coronavirus: “Grazie Fratello. E forza Italia per la lotta al virus”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!