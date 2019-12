Social – Ronaldo vola al Marassi, Materazzi: “Bravo CR7… quasi come me!”

Cristiano Ronaldo ieri al Marassi ha dimostrato ancora una volta al mondo intero le proprie doti fisiche, volando in cielo alla bellezza di 2 metri e 56 e realizzando il gol vittoria che ha permesso alla Juventus di battere la Sampdoria per 1-2. Un gesto atletico incredibile che ha fatto il giro del mondo.

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha però voluto ricordare al cinque volte Pallone d’oro di aver fatto decisamente meglio di lui qualche anno fa. Esattamente nel 2006 ai Mondiali di Germania quando l’ex 23 nerazzurro si elevò da terra a 2,70 metri nell’azione del gol che aprì le marcature della sfida tra l’Italia e Repubblica Ceca, terminata poi con il risultato di 2-0 in favore degli azzurri: “Bravo Air CR7 ….. quasi come me. Complimenti per il gol!!!”

Ecco il post Instagram: