Social – San Siro omaggia Nainggolan, il Ninja replica: ”Un ringraziamento ai tifosi dell’Inter”

Radja Nainggolan ieri sera è tornato per la prima volta da avversario in quel San Siro che non è riuscito a conquistare a pieno dopo il suo sbarco a Milano nell’estate del 2018. Fortemente voluto da Spalletti, il Ninja è stato protagonista di una stagione altalenante che ha portato poi alla sua partenza in prestito direzione Cagliari.

Il rapporto con i tifosi nerazzurri sin da subito è stato però speciale, come testimoniato ieri sera dai diversi cori che il pubblico di San Siro gli ha riservato in occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia disputato tra Inter e Cagliari.

Il Ninja, attraverso un post su Instagram, ha voluto ringraziare i suoi ex tifosi per il trattamento riservatogli ieri sera: ‘‘Un momento difficile. Pero guardiamo avanti e aggrappiamoci alle cose positive e ripartiamo da lì. Un girone d’andata comunque chiuso con 29 punti, ora NOI dobbiamo riprendere questo cammino… tutti insieme. Un ringraziamento ai tifosi dell’Inter”.

Ecco il post: