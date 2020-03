Stopper, regista e goleador: in difesa comanda de Vrij. Meglio di Skriniar, il futuro è scritto

Se Romelu Lukaku è il simbolo dell’Inter lì davanti, lo stesso si può dire per Stefan de Vrij in difesa: l’olandese è per rendimento e costanza il miglior centrale della difesa a 3 messa a punto da Conte in questa stagione. Un leader silenzioso e gentile, il primo a fermarsi per una foto, l’unico a farlo in ogni condizione, anche quando c’era da accostare in macchina o da fare mezzo giro di un impianto di allenamento per avvicinarsi al pubblico.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i tifosi nerazzurri pian piano si sono innamorati di lui e ora l’Inter non può farne più a meno. De Vrij ha sorpassato anche Milan Skriniar nelle gerarchie difensive: lo slovacco resta più giovane (tre anni) e più appetibile sul mercato però oggi il difensore dal rendimento migliore della rosa è l’olandese. La manovra spesso parte da lui, che tocca oltre 61 palloni a gara e piazza 50 passaggi, con percentuali di successo vicine al 92%. Senza dimenticare i gol: indimenticabile quello siglato nel derby con una torsione pazzesca.

De Vrij è la pietra angolare per il presente e per il futuro. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, l’ingaggio da 3,8 milioni di euro è di quelli importanti e c’è la voglia di crescere insieme al club.

