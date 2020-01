Transfermarkt – Inter, che colpo Eriksen! E’ nella top 3 dei centrocampisti più costosi al mondo

Il colpo Eriksen è destinato ad entrare di diritto nella storia dell’Inter. In attesa di vedere quale sarà il riscontro sul rettangolo verde di gioco, la sensazione è che la dirigenza nerazzurra abbia messo a segno un colpo importantissimo soprattutto dal punto di vista economico.

Marotta e Ausilio hanno anticipato la concorrenza, assicurandosi a prezzo di saldo Eriksen e sborsando “solo” 20 milioni di euro per portarlo subito da Conte. Prezzo ovviamente sgonfiato visto che il Tottenham ha preferito venderlo subito per non perderlo a zero poi a giugno, una volta terminato il contratto.

Ma qual è il vero valore di mercato di Eriksen? Secondo il portale Transfermarkt, il fantasista danese oggi vale ben 90 milioni di euro: una cifra che lo inserisce di diritto nella top 3 dei centrocampisti più costosi al mondo. Primato che appartiene a Kevin De Bruyne (150), secondo posto condiviso da Kante e Pogba (100): al terzo posto a pari merito proprio Eriksen, De Jong, Havertz, Alli e Saul.

ECCO LA CLASSIFICA:

1 – De Bruyne (Manchester City, 150 milioni di euro)

2 – Pogba (Manchester United), Kante (Chelsea, 100 milioni di euro)

3 – Eriksen, Alli (Tottenham), Saul (Atletico Madrid), De Jong (Barcellona), Havertz (Bayer Leverkusen, 90 milioni di euro)

