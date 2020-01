TS – Conte si lamenta, la dirigenza non ci sta: mercato da record che non regala alibi

L’uscita in conferenza stampa di Conte non è stata gradita dalla dirigenza nerazzurra: a rivelarlo è Tuttosport, visto anche l’importante sforzo economico da 75-80 milioni di euro che il colosso Suning sta per fare con Eriksen.

Cosa c’è dietro al malcontento di Conte? Le prime scelte del tecnico nerazzurro erano Vidal e Marcos Alonso ma la dirigenza nerazzurra è stata costretta a virare su piani B comunque di caratura internazionale come Eriksen, Moses e Young. Tra costo dei cartellini, ingaggi e commissioni il club ha speso una cifra record da 130 milioni di euro ed è convinta di aver fatto il possibile per rafforzare la rosa da mettere a disposizione del proprio mister.

