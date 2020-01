TS – Emergenza Cagliari: Maran a San Siro con gli uomini contati. Nainggolan a caccia dell’impresa

Se Conte potrà contare sul ritorno di D’Ambrosio e sui nuovi acquisti Moses e Young, Rolando Maran invece arriva a San Siro con gli uomini contati: come riportato da Tuttosport, il Cagliari infatti dovrà fare i conti con diverse assenze in vista della partita in programma domenica all’ora di pranzo contro l’Inter.

Mattiello e Faragò hanno iniziato a lavorare nuovamente con il gruppo, Cacciatore solo parzialmente mentre Ceppitelli prosegue con il lavoro differenziato. Cerri e Rog ne avranno per almeno 3 settimane, ai box anche Ragaztu. In attesa delle visite mediche di Pjaca, toccherà quindi all’ex Nainggolan trascinare il Cagliari contro la sua ex squadra.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!