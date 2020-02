TS – Lukaku, tocca a te! La sfida nella sfida: il Milan per tornare a segnare a San Siro

Romelu Lukaku è pronto a concedere il bis dopo il gol siglato all’andata nel suo primo derby di Milano. Stasera, complice l’assenza per squalifica di Lautaro Martinez, il peso dell’attacco nerazzurro sarà tutto su di lui anche perché, secondo le ultime indiscrezioni, Conte starebbe pensando ad un 3-5-1-1 con l’attaccante belga unico riferimento in avanti.

Come riportato da Tuttosport Lukaku cercherà ancora una volta di trascinare i suoi compagni alla vittoria. I 3 punti in palio oggi sono importantissimi perché permetterebbero all’Inter di agguantare la Juventus in testa alla classifica. Il numero 9 nerazzurro, inoltre, ha motivazioni individuali per la partitissima di questa sera visto che il gol a San Siro, in campionato, manca da un mese e mezzo: dopo la sosta natalizia Lukaku è rimasto a secco con Atalanta e Cagliari mentre in trasferta sono arrivate due doppiette contro Napoli e Udinese.

Al momento sono 5 i gol siglati a San Siro sui 16 totali realizzati in stagione. Quale occasione migliore per tornare al gol e per inchinarsi nuovamente alla Curva Nord.

