TS – Pinamonti e il Genoa ai titoli di coda: l’ultima sabato a San Siro? La Roma ci pensa, ma anche l’Inter

Sabato pomeriggio Andrea Pinamonti tornerà a San Siro con il suo Genoa: l’attaccante cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, si è trasferito in Liguria quest’estate con la formula del prestito con obbligo di riscatto ma i numeri non sono dalla sua parte.

Come ricordato da Tuttosport, fatta eccezione per la doppietta in Coppa Italia contro l’Ascoli, Pinamonti ha segnato solo due gol in campionato contro Roma e Parma: la dirigenza del Grifone si aspettava di più da lui e il suo futuro così è tornato ad essere in discussione. Quella contro l’Inter potrebbe essere infatti la sua ultima partita con la maglia del Genoa, con Petrachi che potrebbe portarlo alla Roma per svolgere il ruolo di vice-Dzeko. Attenzione anche al possibile ritorno all’Inter per rimpolpare il reparto offensivo a disposizione di Conte.

