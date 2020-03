UFFICIALE – Coppa Italia, rinviata Juventus-Milan. Cosa succede ora a Napoli-Inter?

E’ ufficiale: la gara in programma domani tra Juventus e Milan, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, è stata rinviata a data da destinarsi. Un nuovo scossone che rischia ora di compromettere in maniera importante il calcio italiano, a pezzi a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

C’è da capire se questa decisione avrà ripercussioni anche per la sfida in programma giovedì al San Paolo tra Napoli e Inter, dopo la proposta del Comitato scientifico del governo che ha suggerito la sospensione di qualsiasi manifestazione sportiva a porte aperte.

