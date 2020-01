Verso Inter-Cagliari, domani test amichevole ad Appiano contro il Legnano

In vista della sfida in programma domenica alle ore 12.30 contro il Cagliari a San Siro, valida per la 21esima giornata di Serie A, l’Inter di Antonio Conte domani affronterà in amichevole il Legnano Calcio.

Come riportato da SportLegnano.it, il club milita in Serie D e domani pomeriggio sarà di scena ad Appiano alle ore 14.30 per l’amichevole di lusso che verrà disputata strettamente a porte chiuse.

