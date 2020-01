Verso Lecce-Inter, Sticchi Damiani: “Sulla carta match proibitivo per noi. Ma potrebbe…”

Dopo il pari contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato, l’Inter di Conte cercherà di ritornare subito alla vittoria in campionato contro il Lecce. Saverio Sticchi Damiani, presidente giallorosso, si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport in vista del match in programma domenica pomeriggio al Via del Mare.

Ecco le sue parole: “Ricordo il grande entusiasmo di inizio stagione alla vigilia dell’esordio con l’Inter ed oggi registro da una parte della tifoseria quasi l’atmosfera di un funerale al termine di un girone che oggi ci vedrebbe virtualmente salvi, anche se veniamo da quattro sconfitte consecutive che non possono essere sottovalutate. Non possiamo ignorare che il girone d’andata è un successo per una squadra reduce dal doppio salto dalla serie C alla serie A. L’Inter? Sulla carta, il pronostico appare proibitivo per noi, però abbiamo fermato Juventus e Milan e vinto a Torino e Firenze. Chissà, se all’Inter capitasse una giornata nera…”.

