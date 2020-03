VIDEO – FA Cup, Lazaro finalmente si sblocca: prima gioia con la maglia del Newcastle

Prima gioia inglese per Valentino Lazaro con la maglia del Newcastle. L’esterno austriaco, arrivato in prestito durante la finestra invernale di calciomercato, ha siglato la prima rete con il suo nuovo club nell’ottavo di finale di FA CUP vinto contro il West Bromwich Albion con il risultato di 2-3.

Un gol fortunoso (valido per lo 0-3 momentaneo) ma fondamentale per Lazaro, che con l’Inter non era mai riuscito ad andare a segno: l’ex Hertha Berlino non era partito nel migliore dei modi ed è finito al centro di numerose critiche dai parte dei suoi nuovi tifosi soprattutto dopo la prestazione fornita in campionato contro l’Arsenal. Con questa rete Lazaro può buttarsi alle spalle il passato e guardare al futuro con più fiducia.

Ecco il video del gol:

