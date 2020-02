VIDEO – Gagliardini ricorda il primo gol con l’Inter: “Esultanza con la polenta? Colpa di Cattelan!”

E’ Roberto Gagliardini il nuovo protagonista del programma Unboxing in onda su Inter Tv. I canali social nerazzurri hanno rilasciato un’anteprima della puntata serale in cui il centrocampista ex Atalanta torna a parlare dell’esultanza con il gesto della polenta mostrata al suo primo gol ufficiale con la maglia nerazzurra.

Ecco le sue parole: “E’ stata una coincidenza. Quando sono arrivato all’Inter ho giocato diverse partite senza segnare, sono stato ospite di Cattelan e lui mi disse: ‘Scegli un’esultanza perché finché non ne trovi una non riuscirai a sbloccarti’. Il caso ha voluto che nella giornata dopo di campionato segnassi il primo gol in Serie A a Cagliari”.

Ecco il video:

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!