VIDEO – Inter Media House, Ashley Young si presenta: ”Sono ancora me stesso”

Con il ritorno del calciomercato e con il primo colpo ufficiale in entrata messo a segno dall’Inter, tornano anche i video di presentazione di Inter Media House che riscuotono sempre grande successo tra il pubblico nerazzurro.

Immancabile appuntamento anche per Ashley Young, primo colpo ufficiale della sessione invernale nerazzurra. “Quando l’Inter vinse tutto, ero Young. Quando l’ultimo giocatore inglese giocò in questo club, ero Young. Quando ho iniziato a scrivere la mia storia, ero Young. Quando ho cambiato la mia posizione, ero Young. Quando ho giocato 45 partite nel 2019, ero Young. Rivali, compagni, stadi, trofei, Ho vissuto tutto. Ma non sono cambiato. Sono ancora me stesso”. Ecco il video realizzato dall’Inter dopo l’annuncio ufficiale arrivato nella giornata di ieri:

