VIDEO – Verso Inter-Atalanta, quanto entusiasmo ad Appiano. Lukaku… nuovo presentatore!

Entusiasmo a mille in casa Inter. La squadra nerazzurra, reduce dall’importante successo al San Paolo contro il Napoli, è al lavoro per preparare al meglio la sfida di campionato in programma sabato sera a San Siro contro l’Atalanta.

Duro lavoro ma anche tanti sorrisi ad Appiano, come testimoniato dal video pubblicato sui social dal club nerazzurro con un presentatore d’eccezione, Romelu Lukaku. Ecco il video:

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!