Watford-Tottenham, Mourinho fa marcia indietro: Eriksen in panchina!

Se ci si aspettava un assist di José Mourinho alla sua ex Inter, il mondo nerazzurro può ritenersi davvero soddisfatto. Lo Special One ha escluso Christian Eriksen dall’undici titolare del Tottenham in vista della sfida in programma alle 13.30 contro il Watford.

Un’esclusione eccellente che va controcorrente alle stesse parole di Mourinho rilasciate nei giorni scorsi e alle scelte dello stesso tecnico portoghese che nelle ultime partite non aveva mai rinunciato al fantasista danese. Sintomo di una trattativa che è vicina alla conclusione: l’Inter ha le mani su Eriksen e nei prossimi giorni potrebbe affondare il colpo per portarlo a Milano.

