Zaccheroni avvisa: “Scudetto? Juve favorita, all’Inter stanno mancando i gol del centrocampo. Moses…”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Inter, Juventus e Milan, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare quelli che sono i temi più caldi che tengono banco in Serie A.

Spazio inevitabilmente anche sulla lotta al vertice tra Inter, Juventus e Lazio: “La Juve rimane favorita. Abbiamo perso per strada il Napoli, l’Inter comincia a perdere qualche colpo e la Lazio non è riuscita a rispettare le attese uscendo dalla coppa. La Lazio può fare molto bene, ma la Juve ha più contenuti di tutti. Poi nel calcio c’è l’imponderabile e potrebbero esserci delle sorprese. La fine del dominio bianconero potrebbe portare più interesse nel campionato. All’Inter stanno mancando i gol dei centrocampisti ora. Sta cercando di rafforzare l’ampiezza del campo, le corsie laterali, con Young e Moses. Conte ha avuto Moses al Chelsea, ma l’ha avuto nel momento in cui non aveva spazio. Gli ha dato l’opportunità, come ha fatto con Antonio Candreva quest’anno. Ora vedremo se Moses mostrerà ancora la fame di proporsi. I tifosi si aspettano di vedere un giocatore di un certo livello. Spero possa dare un grande contributo. Per me siamo tornati a proporre il campionato più difficile del mondo”.

