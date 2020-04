Zamorano: “La 9 a Ronaldo? Gliel’ho data per amicizia, la mia 1+8 è storia. Potevo andare alla Juve, poi spuntò Moratti”

Una diretta Instagram per ricordare i momenti del passato in nerazzurro, tirando fuori interessanti aneddoti. E’ quella andata in scena sul profilo di Juan Pablo Sorín e che ha visto Ivan Zamorano come ospite. Ecco le parole di Bam Bam: “Perché ho ceduto la 9 a Ronaldo? Per amicizia. Il Fenomeno meritava quel numero, era il migliore del mondo. Non avendo mai avuto altro numero ho chiesto quindi il permesso per avere la 1+8. Quella maglia alla fine è diventata una delle più vendute della storia del calcio italiano”.

L’esperienza all’Inter – “Ho dovuto rafforzare le mie debolezze. Le grandi squadre sono fatte di lavoratori, e questa è stata una mia forza. II soprannome helicóptero? È uscito in una delle partite in cui ho segnato quattro gol di cui uno di testa. Il giorno dopo i giornali mi chiamarono “elicottero”, perché rimasi tanto in aria per il colpo di testa. Un giorno viene chiesto a Zidane ‘chi è il miglior colpitore di testa che conosci?’ e lui dice ‘Zamorano, l’elicottero’.”

Altre esperienze – “Io avevo intenzione di restare al Real Madrid, anche se altre squadre mi cercavano, ma le conversazioni erano ferme. C’erano Juve e Bayern a corteggiarmi, poi è arrivata l’Inter e Massimo Moratti che mi ha convinto di venire a Milano dove ho passato 5 anni bellissimi”.

