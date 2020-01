Zeman: ”Eriksen più forte di Vidal ma servirà aspettarlo in Italia. Scudetto? Conte ci deve provare fino alla fine”

Zdenek Zeman, ex allenatore tra le altre di Roma, Lazio, Foggia e Pescara, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A. Ecco le sue parole sull’Inter di Conte: ‘‘Se ha fatto il massimo fin qui? Così dice Conte. Lui vuole sempre la squadra a 200 all’ora, ma a 200 non puoi arrivarci se cambi tutto”.

La stagione dell’Inter: “La posizione in classifica rispecchia il suo valore. A parte qualche partita vinta per sbaglio si tengono lì e ci sperano. Nel campionato può succedere ancora tanto. Lautaro-Lukaku? A loro si chiede di far gol. C’è da dire comunque che nell’insieme hanno fatto gli stessi gol di Immobile”.

Il possibile arrivo di Eriksen: “Si, però giocare nel campionato italiano è molto diverso da quello inglese. Prima che si abitui al calcio italiano passeranno sei mesi quindi se deve rendere qualcosa renderà il prossimo anno”.

Rammarico Vidal: “E’ già abituato a giocare nel campionato italiano, però Eriksen per me è più forte di Vidal. Bisogna vedere se può servire di più il cileno o il danese”.

Le chance scudetto dell’Inter: “Ha poche chance però è giusto ci provi fino alla fine. Anche se oggi la seconda squadra è la Lazio: se vince il recupero col Verona va al secondo posto. E sono i biancocelesti i primi inseguitori. Visto che hanno già vinto due partite con la Juventus hanno più possibilità in questo momento. Mancava continuità, anche se non è normale vincere undici gare consecutive e molte a tempo scaduto. Però ce l’ha fatta e vincendo arriva più convinzione, più voglia di giocarsi qualcosa”.

