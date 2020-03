Bellinazzo: “Zhang, modi di fare sbagliati. Ma quello che dice…”

Continua a far discutere l’attacco lanciato ieri sera dal presidente dell’Inter Steven Zhang contro i vertici della Lega Calcio. Le parole del numero uno nerazzurro sono arrivate in seguito al caos derivato dal rinvio delle partite della scorsa giornata, prima previste a porte chiuse, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del nuovo Coronavirus, esplosa soprattutto in Lombardia.

Intervenuto su Radio 24 all’interno del programma Tutti Convocati, Marco Bellinazzo ha commentato il questo modo le parole del patron interista: “Il virus ha un livello di contagio alto e manda in terapia intensiva, quindi è necessario evitare aggregazioni che facilitino il contagio. Zhang ha sbagliato i modi,si è espresso in modo inaccettabile, ma quello che dice è ‘Vi state prendendo gioco di tutti'”.



