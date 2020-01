Bia loda le operazioni dell’Inter: “È la regina del mercato, Eriksen gran colpo”

Si sta per concludere la sessione invernale di calciomercato (leggi qui gli aggiornamenti delle ultime ore), con l’Inter che è stata assoluta protagonista. Nonostante la formazione nerazzurra pare desinata a non prelevare quell’attaccante al centro dei discorsi delle ultime settimane, l’arrivo di Christian Eriksen, per di più per una cifra non altissima per la caratura del giocatore, garantisce infatti ad Antonio Conte quella qualità che nella prima parte di stagione è spesso mancata.

Intervistato da Tuttomercatoweb, il procuratore Giovanni Bia ha detto la sua sulle operazioni del club di Viale della Liberazione: “L’Inter ha giocatori forti, ha fatto un mercato importante, ha preso Eriksen e ha rinforzato la squadra. E’ la regina di mercato. Bene anche Fiorentina e Napoli”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!