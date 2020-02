Boninsegna: “Europa League? Bisogna sempre puntare a vincere. Ecco cosa manca all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Roberto Boninsegna ha detto la sua sull’attuale momento dell’Inter: “Certamente la campagna acquisti è stata fatta per arrivare in fondo, credo stiano rispettando i programmi. La rosa dei nerazzurri non è completa, se manca Lukaku non si hanno riferimenti davanti oltre alla mancanza di un centrocampista alla Cambiasso. Oggi un giocatore come Zaniolo, dato via l’anno scorso per pochi milioni, sarebbe servito alla squadra di Conte”.

Boninsegna continua facendo un paragone fra i tecnici nerazzurri e bianconeri: “Credo che Conte stia facendo molto bene, deve solo completare la rosa. Sarri ha il rebus tridente offensivo, io metterei in campo tutti insieme. Dybala, Higuain e Ronaldo non devono essere un problema per la Juve, ma per gli avversari”.

“Penso che con le lunghe rose che ora sono a disposizione degli allenatori si possano affrontare in maniera serena le diverse competizioni. Quando si partecipa ad un torneo bisogna sempre farlo per vincere”.

