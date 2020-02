Boninsegna: “Juve-Inter? Il cuore è più nerazzurro. La squadra di Conte ha ancora qualche lacuna”

Intervistato da TuttoJuve.com, l’ex giocatore Roberto Boninsegna, per un commento alla vigilia del derby d’Italia di domenica prossima. Queste le sue parole: “E’ la classicissima del calcio italiano, entrambe si giocano il primato anche se la squadra favorita resta la Juventus. A Lione per i bianconeri c’è stato qualche problema, Sarri sembra non aver ancora trovato il bandolo della matassa”.

“Per me l’Inter ha ancora qualche lacuna. Soprattutto a livello di rosa perché non c’è il sostituto di Lukaku e manca un’incontrista. Dovessero esser presenti questi due profili, la squadra nerazzurra potrebbe ambire a vincer lo scudetto. Non che non possa riuscirci ora, ma al momento mi sembra un po’ incompiuta sotto questo aspetto”.

Boninsegna chiude: “Il cuore è più interista, ma se non dovesse vincere l’Inter sarei contento anche di un successo bianconero”.

