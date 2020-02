Conte carica l’Inter dopo la Lazio: “Brucia, ma ora ripartiamo con le nostre convinzioni”

Rialzare in fretta la testa dopo la sconfitta con la Lazio, per rendere quello dell’Olimpico solo un piccolo incidente di percorso in una stagione che al momento è positiva e che tale deve restare. L’occasione per ripartire all’Inter è offerta già domani, quando di fronte ci sarà il teoricamente abbordabile Ludogorets nella sfida valevole per i sedicesimi d’andata di Europa League. Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-match, il tecnico nerazzurro Antonio Conte è tornato sull’ultima gara di campionato.

Queste le sue parole: “Brucia per il risultato ma non per la prestazione, penso che ci sia stata un’ottima prestazione contro una Lazio che viene dipinta come una delle squadre più in forma del campionato. Come ho detto i nostri due gol sono stati regali. Detto questo si riparte con le nostre convinzioni e la nostra voglia di fare e di migliorare. Deve essere il nostro obiettivo. Domani avremo un impegno in una competizione europea e dovremo rispettarla nel miglior modo possibile”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!