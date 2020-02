Coronavirus, crescono le richieste per riaprire Juve-Inter al pubblico

L’emergenza Coronavirus che sta bloccando l’Italia settentrionale continua ad avere riflessi anche nel mondo calcistico, soprattutto per le conseguenze che questa potrebbe avere sulla supersfida scudetto fra Juventus ed Inter, in programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino. La situazione attuale prevede che l’incontro si disputi a porte chiuse, con la trasmissione in chiaro dell’incontro che pare sempre meno probabile.

Proprio per questo cresce il fronte di coloro che premono affinché la supersfida sia disputata a porte aperte, anche per dare un’immagine positiva del nostro paese in una partita che sarà vista in ogni angolo del mondo. A riferirlo è Repubblica, che fa notare un paradosso: i tifosi bianconeri hanno potuto assistere alla trasferta della propria squadra in Francia contro il Lione di ieri, mentre non potranno guardarla nel proprio stadio.

La situazione sarà valutata nelle prossime ore, ma sicuramente è esclusa la possibilità di un rinvio al lunedì, quando le soluzioni di emergenza per tamponare il virus saranno scadute. Le due compagini, infatti, in settimana saranno poi impegnate nelle sfide di Coppa Italia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!