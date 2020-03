Coronavirus, Di Vaio: “Tornare in campo per terminare la stagione. Anche in estate”

La situazione del calcio legata all’emergenza coronavirus è in continua evoluzione e ci sono molti punti interrogativi sul proseguo della stagione. In particolare, per quanto riguarda la Serie A, è intervenuto Marco Di Vaio, club Manager del Bologna. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex centravanti ha espresso la sua opinione sulla situazione della pandemia.

Ritorno in campo: “L’obiettivo è quello di tornare a giocare per terminare la stagione, se è possibile anche a giugno. Sarebbe bello donare alle persone un po’ di svago. E’ chiaro che devono esserci le condizioni di sicurezza per farlo. La nostra stagione finora è positiva. Siamo a centro classifica vicini alla zona europa e l’obiettivo è lottare per posizioni importanti“.

