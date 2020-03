Coronavirus, la FIFA si prepara a scendere in campo: pronto un fondo per i club più deboli

L’emergenza coronavirus non sembra passare e le società fanno i conti con le perdite economiche. Sono molte, infatti, le squadre che lottano in questo periodo di stallo per garantire i salari a tutto il personale. Sulla base di queste questioni, i giocatori dell’Inter si sono detti disposti a rinunciare ad una parte del proprio stipendio, andando incontro alle casse della società. Giorni fa anche la Juventus aveva annunciato un provvedimento simile, come il Barcellona in Spagna.

Anche la FIFA si è detta pronta ad affrontare in prima linea l’emergenza legata alla diffusione del virus. La Federazione Internazionale di calcio, infatti, ha intenzione di aiutare tutti quei club in difficoltà economica, prevedendo un fondo d’urgenza di 2,5 miliardi di euro. A chiedere aiuto, sono molte federazioni calcistiche, che tomono il fallimento di diverse società.

