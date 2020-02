Dove vedere Ludogorets-Inter: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Ludogorets -Inter in diretta TV e streaming

Smaltire in fretta la delusione per la sconfitta di domenica scorsa contro la Lazio, per rilanciarsi verso nuove ambizioni europee. È questo l’obiettivo dell’Inter che giovedì scenderà in campo contro il Ludogorets per la gara d’andata dei sedicesimi di Europa League. La formazione bulgara al momento comanda il suo campionato e con i nerazzurri avrà l’occasione per cercare un’impresa con un avversario dal blasone decisamente più importante.

Informazioni utili per seguire Ludogorets-Inter

Il fischio d’inizio del match tra Ludogorets e Inter è fissato alle ore 18.55 di giovedì 20 febbraio. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 253. Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV. Sul nostro sito Passioneinter.com invece, come ormai d’abitudine, sarà possibile seguire la cronaca in diretta a livello testuale con aggiornamenti in tempo reale e tutto l’ampio post-partita.

Le probabili formazioni del match

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Ikoko, Moti, Terziev, Nedyalkov; Anicet, Dyakov; Wanderson, Marcelinho, Jorginho; Keseru. Allenatore: Vrba.

Inter (3-5-2): Padelli; Bastoni, Ranocchia, Skriniar; Moses, Eriksen, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.

