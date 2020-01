Goran Pandev annuncia il ritiro: “A fine stagione penso di smettere”

Portava la maglia numero 27 e nel 2010 si rese protagonista in una stagione indimenticabile per l’Inter. Goran Pandev concluse quell’annata con 3 reti in 27 partite, ma tanta tantissima sostanza e duttilità in campo. L’anno del famoso Triplete lo vide in campo anche a Madrid, nella finale di Champions League vinta 2-0 contro il Bayern Monaco.

Oggi, Pandev veste la maglia del Genoa, una stagione difficile, che vede il Grifone al terzultimo posto in classifica con soltanto 14 punti. Sicuramente la scossa Nicola si è fatta sentire, ma la rosa ha bisogno di essere rafforzata per centrare l’obiettivo. Goran ha le idee chiare sul suo futuro, a luglio spegnerà 37 candeline e ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato queste dichiarazioni: “A fine stagione penso di smettere, ma lo voglio fare con la salvezza del Genoa e con la qualificazione al prossimo Europeo con la mia Nazionale. Voglio aiutare i miei compagni ad uscire da questa brutta situazione”.

Sull’obiettivo stagionale: “Salvare il Genoa prima del ritiro è il mio sogno, sappiamo tutti che siamo in difficoltà, ma possiamo fare meglio. Ci sono ancora diverse partite e quindi la speranza c’è. Siamo una squadra con tanti giovani normale sentire un po’ di paura quando si è in certe posizioni”.

Sul cambio di allenatore: “I tifosi non meritano la classifica che abbiamo, speriamo di uscirne presto. Sappiamo che c’è tanto ancora da lavorare per fare punti, dobbiamo iniziare da domenica altrimenti si mette male. La colpa è solamente dei giocatori, negli ultimi anni abbiamo cambiato tanti allenatori”.

