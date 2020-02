Handanovic, controlli ok. Il portiere lavora per il rientro, da domani…

Continua il percorso di recupero dell’estremo difensore dell’Inter Samir Handanovic, fermatosi diverse settimane fa per un problema al dito. Avere nuovamente il portiere a disposizione potrebbe essere fondamentale per Antonio Conte, a maggior ragione in virtù del fatto che il secondo Padelli non si è sempre mostrato affidabilissimo quando chiamato in causa, soprattutto a causa della lunga assenza dal terreno di gioco precedente a queste sfide.

Stando a quanto riportato dal giornalista Matteo Barzaghi sul proprio profilo Twitter, il percorso di recupero dell’estremo difensore procede spedito. Quest’oggi Handanovic ha superato positivamente dei controlli e da domani potrà riprendere il lavoro con il pallone.

