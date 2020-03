Il ministro della salute spagnolo conferma: Getafe-Inter a porte chiuse

L’esplosione dell’epidemia derivata alla diffusione del virus Covid-19 continua ad avere conseguenze nel mondo del calcio. Dopo il fiume di polemiche scatenate dal rinvio delle scorse due partite dell’Inter, questa volta ad essere coinvolta è la sfida di Europa League che fra poco più di una settimana vedrà la formazione nerazzurra contrapposta al Getafe negli ottavi di finale.

In Spagna La Sexta riporta le disposizioni prese dal ministro della salute, che prevedono che la sfida si disputi a porte chiuse. Coinvolte dal provvedimento anche le altre due sfide che coinvolgono formazioni italiani ed iberiche, sia in Europa League che in Champions.

Saranno senza tifosi, infatti, anche le sfide fra Valencia ed Atalanta e quella tra Siviglia e Roma.



