Inter-Atalanta, Lautaro infallibile in avvio. Quanti gol nei primi trenta minuti: il dato stagionale

Una bella rete di Lautaro Martinez ha sbloccato dopo pochissimi minuti la partita fra Inter ed Atalanta, incanalandola subito sotto un binario positivo per la squadra di Antonio Conte. L’attaccante argentino è andato a segno per l’ennesima volta nella prima mezz’ora di gara in stagione. Durante la sua telecronaca su DAZN, infatti, Pierluigi Pardo ha riferito di come, dei quindici gol realizzati fino ad ora dal numero dieci, ben undici sono arrivati entro mezzora dal calcio d’inizio.

