Primavera – Madonna: “Pareggio giusto, adesso arrivano punti pesanti. Ecco come valuto il nostro girone d’andata”

L’Inter Primavera non va oltre il pareggio in casa del Cagliari. Al termine dei novanta minuti, il risultato ad Assemini recita 1-1. In gol Gagliano e Mulattieri, in una partita dove l’equilibrio ha regnato sovrano. L’Inter in settimana recupererà la partita contro la Sampdoria, potendo, in caso di vittoria, accorciare le distanze proprio dai sardi, secondi in classifica.

Al termine del match, ha parlato ai media il tecnico Armando Madonna: “Il pareggio è il risultato giusto, noi siamo partiti meglio ma poi è cresciuto il Cagliari. Nonostante il forte vento che ha condizionato la sfida, si sono viste due squadre forti e fisiche che hanno provato a giocarsi le loro carte”. Un giudizio, poi, sul girone di andata: “Discreto, siamo migliorati. Abbiamo avuto tanti assenti anche quest’oggi e il nostro è un gruppo molto giovane, che però si sta dimostrando all’altezza e sono contento. Adesso arrivano punti pesanti e bisogna migliorare un po’ anche nella gestione della palla”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!