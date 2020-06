Lautaro al centro delle critiche. Il Giorno: “Deve tornare protagonista per convincere il Barcellona”

Dopo la brutta prestazione in Coppa Italia contro il Napoli, sono tornate prepotenti le critiche su Lautaro Martinez, già nel mirino delle malelingue prima dello stop forzato per il coronavirus. Al centro c’è l’interesse del Barcellona, che secondo alcuni avrebbe distratto l’attaccante argentino, voglioso di giocare con Messi. Il Toro ha assolutamente bisogno di tornare ad essere protagonista, per spazzare via tutte le critiche a suon di gol. Gol che potrebbero convincere il Barcellona a sborsare l’intera cifra della clausola, come riporta anche Il Giorno. Scrive il quotidiano: “Può incidere molto la condizione di Lautaro Martinez, tartassato da critiche inevitabili dopo una serata disastrosa in Coppa, nel pieno di una trattativa di mercato con il Barcellona in fase di stallo ma non tramontata. Però a mister 111 milioni che si chiede di essere protagonista. Chissà che una volata di fine stagione con numeri in linea con le roboanti attese non convinca i catalani a sborsare l’enorme cifra o ad avvicinarsi tanto da convincere Zhang a mollare la presa e lavorare sul successore“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!