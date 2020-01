Lazio inarrestabile: 10a vittoria consecutiva! Una papera di Ospina condanna il Napoli

La Lazio è ormai inarrestabile. Alle 18.00 ha sfidato il Napoli di Gennaro Gattuso e ha battuto gli azzurri per 1-0 con la rete di Ciro Immobile, a quota 20 gol, dopo una papera di David Ospina. Napoli che ormai non riesce più a vincere ed è ferma a quota 24 punti in classifica. Nonostante una buona partita, la Lazio riesce a vincere ancora nella zona biancoceleste, quella che va dall’80esimo in poi, quando è arrivato il maggior numero di gol.

La Lazio non si ferma più e si porta a quota 42 punti, terza in classifica, con la partita contro il Verona ancora da recuperare. Non era stata giocata perché la squadra di Simone Inzaghi doveva disputare la Supercoppa Italiana contro la Juventus.

