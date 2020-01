Mercato – Radu-Genoa, è finita. L’Inter ha deciso: ecco quale sarà il suo destino

Ionut Radu, così come Andrea Pinamonti, è destinato a lasciare la Lanterna di Genova. Al Genoa appunto, il portiere rumeno non avrà più lo stesso spazio. Il Grifone ha ufficializzato il ritorno di Mattia Perin dalla Juventus, acquisto che permetterà ai rossoblu di avere tra i pali un giocatore con molta più esperienza, così da poter raggiungere l’obiettivo salvezza.

Stando a quanto riporta Calciomercato.it, l’entourage del portiere rumeno e l’Inter sono alla ricerca di una nuova sistemazione in questa finestra invernale di mercato. Il portiere, ovviamente, gradirebbe restare nella massima serie, oltre ad avere il posto da portiere titolare. Dal canto suo l’Inter vorrebbe cedere il classe 1997 soltanto in prestito e non a titolo definitivo, viste anche le ottime doti fin qui dimostrate sul campo.

La situazione portieri in casa nerazzurra è più che rosea, ma bisogna anche guardare al futuro: Handanovic resta una certezza, ma per lo sloveno il prossimo 14 luglio saranno 36 anni. Come secondo portiere, attualmente il posto è occupato da Daniele Padelli. Il classe ’85 ex Torino potrebbe spazio in Coppa Italia, ma anche per lui il futuro è incerto. Ecco spiegato il perché l’Inter non vorrebbe far partire Radu a titolo definitivo, confidando in un futuro proprio su di lui.

