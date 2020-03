Scaroni annuncia: “Lavoriamo tutti insieme per lo stadio. Settimana prossima l’incontro decisivo!”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è tornato sulla delicata questione stadio parlando ai microfoni del Corriere della Sera. Il numero uno rossonero è sembrato ottimista ed entusiasta sull’opportunità messa in cantiere da Inter e Milan, quasi romantico: “Ritengo non ci sia nulla di meglio che costruire l’impianto più bello del mondo nella nostra amata Milano. Le due società ci stanno lavorando da tempo, fianco a fianco, qualcosa che forse è possibile solo qui. Infatti penso sia quasi impossibile trovare un’altra realtà dove i tifosi sono rivali ma non nemici, dove le due squadre si sfidano certamente in campo, ma poi dimostrano di saper lavorare insieme”.

Scaroni ha poi proseguito: “Questo stadio ci sta molto a cuore, sarebbe importante per tutti i milanesi. Vogliamo dimostrare che, anche in tempi delicati e di crisi come questo, abbiamo intenzione di guardare al futuro. Perciò settimana prossima avremo una riunione, spero decisiva, in comune. Se c’è una città che può farcela, che merita di riuscirci, quella è sicuramente Milano“.

Sembra quindi evidente come le società siano in linea e di comune accordo, ora serve solo lo sprint decisivo per rendere finalmente concreto questo sogno di modernità. Mai come ora serve una ventata di freschezza e di speranza. Lo sport, in momenti di crisi gravi come quello attuale, può e deve unire.

