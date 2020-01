TS – L’Inter regala a Conte i rinforzi, ora parte lo sprint scudetto. E la Coppa Italia…

L’Inter non ha voglia di nascondersi e, come anche lo stesso Beppe Marotta ha confermato nelle scorse ore, ha voglia di continuare a lottare per lo scudetto con la Juventus. Ad Antonio Conte la dirigenza sta appunto per regalare quattro rinforzi che servono per colmare quel problema legato alla mancanza di alternative che fino ad ora ha finito per frenare la formazione nerazzurra, almeno nell’ultimo mese.

L’edizione odierna di Tuttosport riferisce come da qui al prossimo primo marzo, data segnata in rosso sul calendario in quanto giorno dello scontro diretto con gli uomini di Maurizio Sarri, il calendario è fitto e ricco di impegni, ragion per cui la presenza di alternativa permetterà di evitare quei cali dell’ultimo mese, quando Conte è stato più volte costretto a soluzioni di emergenza.

Nel mezzo ci sarà anche la Coppa Italia, obiettivo importante anche perché pare decisamente più alla portata dei nerazzurri, che proveranno a portare ad Appiano quel trofeo che manca dal 2011 e che di fatto è stato l’ultimo sollevato al cielo dal club di Viale della Liberazione.

