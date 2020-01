Ventola: “Legatissimo ad Inter e Atalanta, possono vincere entrambe. Lautaro più completo di CR7”

Intervistato da Tuttosport il doppio ex della partita fra Inter ed Atalanta Nicola Ventola ha parlato dell’incontro in programma sabato sera: “Mi aspetto la solita Atalanta, una squadra che non ha paura di niente, che ha le sue idee ed il suo gioco offensivo. I bergamaschi hanno dimostrato che di poter battere tutti, l’Inter anche”.

Sui ricordi: “Ho giocato con Chiesa, Signori ed altri attaccanti fantastici, ma quello che ho visto fare a Ronaldo non l’ho visto fare a nessuno. All’Inter di Moratti sono legatissimo, mi è stato vicino in un momento delicatissimo della mia carriera. Sono legatissimo anche all’Atalanta”.

Ventola parla anche della lotta scudetto: “Adesso che è lì con la Juventus l’Inter deve puntare a vincere, anche se i bianconeri hanno qualcosa in più. Ai nerazzurri manca qualche centrocampista, la rosa non è all’altezza dei rivali, ma il mercato può aiutare. Manca ancora un po’ di esperienza nelle grandi competizioni, l’eliminazione dalla Champions l’ha dimostrato”.

Su Antonio Conte: “Lo conosco molto bene, è una persona che se sposa un progetto dà l’anima. Sapevo che poteva imporre fin da subito la sua mentalità, il suo gioco. Però nessuno si aspettava di vedere l’Inter testa a tesa con la Juventus già a gennaio”.

Sul giocatore che più l’ha colpito: “È Lautaro Martinez, è uno che da’ l’anima in campo, che partecipa al gioco della sua squadra. In questo momento non sbaglia niente per i suoi compagni, è più completo di Cristiano Ronaldo“.

