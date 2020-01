VIDEO – Rafinha si allena, ma quanto vento! Il brasiliano usa le dovute precauzioni

La sua esperienza con la maglia dell’Inter è durata solo pochi mesi, ma Rafinha è rimasto comunque nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri, che più volte hanno lanciato mozioni sui social per chiedere il ritorno. Il giocatore attualmente è in prestito al Celta Vigo, e su Twitter ha postato un simpatico video di un allenamento in una giornata molto ventosa.

Come precauzione contro la caduta degli alberi, il giocatore si è mostrato con un casco i testa. Di seguito il video pubblicato dal brasiliano:

