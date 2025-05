Sarà Psg-Inter la finalissima di Champions League che andrà in scena a Monaco di Baviera presso l’Allianz Arena il prossimo 31 maggio 2025. Per i nerazzurri sarà l’occasione di riscattarsi a soli due anni di distanza dalla sfortunata sconfitta incassata a Istanbul nel giugno 2023 contro il Manchester City.

Al triplice fischio di Inter-Barcellona era già partita la corsa folle da parte dei tifosi nerazzurri al biglietto di Psg-Inter per la finale di Champions League. A tal proposito, l’Uefa ha già comunicato con una nota ufficiale quanti tagliandi verranno messi a disposizione e quali saranno le fasce di prezzo.

Biglietti Psg-Inter finale Champions League: quando escono e prezzi

Per Psg-Inter verranno messi a disposizione 64.500: 38.700 saranno riservati a tifosi e pubblico generico, mentre ai due club – in attesa di ufficialità – dovrebbero spettare 18.000 tagliandi a testa. Questi verranno messi in vendita sul sito ufficiale della Uefa (UEFA.com/tickets) ed ogni utente potrà acquistare fino ad un massimo di due biglietti di Psg-Inter.

Il prezzo oscillerà dai 70 ai 950 e i biglietti verranno divisi in quattro categorie per i pubblico: Categoria 1 (950 euro), Categoria 2 (650), Categoria 3 (180) e Categoria 4 (70). Come annunciato dall’Uefa, infine, i biglietti una volta messi in vendita saranno distribuiti tramite l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente sia per Android sia per iPhone.