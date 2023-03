Cds – Inzaghi si gioca il futuro, ma l’ombra di De Zerbi incombe

Simone Inzaghi si sta preparando a vivere un finale di stagione molto delicato. Non solo per quanto riguarda gli obiettivi dell’Inter, ancora impegnata su tre fronti, ma anche per quanto riguarda il suo futuro da allenatore. Il rischio di perdere il posto è concreto.

Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che evidenzia come servano grandi risultati per poter ottenere la riconferma. L’Inter, d’altronde, si sta già tutelando per il futuro e il nome più concreto per la panchina è quello di Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton.

Il suo nome è già da qualche settimana nel mirino dei nerazzurri, ma per portarlo via dall’Inghilterra bisognerebbe pagare una clausola rescissoria tra gli 8 e 10 milioni di euro. Una cifra troppo alta per l’Inter, che spera di riuscire a ottenere uno sconto.

De Zerbi, inoltre, potrebbe diventare un obiettivo concreto anche del Tottenham, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Antonio Conte, a sua volta accostato all’Inter.