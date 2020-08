Europa League, ora per l’Inter una tra Shaktar e Basilea; Manchester United avanti

L’Inter continua nel suo cammino in Europa League battendo il Bayer Leverkusen. Nell’altro quarto di finale in programma questa sera il Manchester United ha faticato più del previsto per avere la meglio del Copenaghen: gli inglesi infatti hanno sconfitto i danesi solo ai supplementari grazie al gol su rigore di Bruno Fernandes.

Questo il tabellone completo della competizione:

Wolverhampton-Siviglia

Manchester United-Copenaghen 1-0 dts

Inter-Bayer Leverkusen 2-1

Shaktar Donetsk-Basilea

