19 Dicembre 2025
Bologna-Inter, formazioni UFFICIALI: leggero turnover
Le scelte di Italiano e Chivu
Sono state appena diffuse le scelte definitive di Vincenzo Italiano e Cristian Chivu per il match di questa sera tra Bologna-Inter. Confermato il leggero turnover tra i nerazzurri con il ritorno di Josep Martinez, de Vrij e Bonny dal primo minuto. Ancora escluso, invece, Davide Frattesi, in ballottaggio sino all’ultimo istante con Barella.
Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana:
19 Dicembre 2025 – 20:00
Al-Awwal Park Stadium, Riyadh
Bologna 4-2-3-1
Formazione13 – Ravaglia 2 – Holm 14 – Heggem 26 – Lucumí 33 – Miranda 6 – Moro 4 – Pobega 10 – Bernardeschi 21 Odgaard 11 Rowe 9 – Castro Vincenzo Italiano
Panchina
25 Pessina, 82 Franceschelli 75 Tomasevic, 20 Zortea, 29 De Silvestri, 41 Vitik, 22 Lykogiannis, 80 Fabbian, 19 Ferguson, 77 Sulemana, 28 Cambiaghi, 7 Orsolini, 24 Dallinga, 30 Dominguez, 17 Immobile
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Casale, Freuler
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione13 – Josep Martinez 31 – Bisseck 6 – De Vrij 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 14 – Bonny 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
1 Sommer, 60 Taho, 50 Cinquegrano, 30 C. Augusto, 25 Akanji, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 17 Diouf, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 16 Frattesi, 94 P. Esposito, 10 Lautaro
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Acerbi, Palacios, Dumfries, Darmian, Calhanoglu
diffidati
Nessuno
Arbitro: Daniele Chiffi
Assistenti: Rossi – Fontemurato
Quarto Uomo: Dionisi
Var: Maresca AVar: Pezzuto