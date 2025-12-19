Bologna-Inter, formazioni UFFICIALI: leggero turnover

Sono state appena diffuse le scelte definitive di Vincenzo Italiano e Cristian Chivu per il match di questa sera tra Bologna-Inter. Confermato il leggero turnover tra i nerazzurri con il ritorno di Josep Martinez, de Vrij e Bonny dal primo minuto. Ancora escluso, invece, Davide Frattesi, in ballottaggio sino all’ultimo istante con Barella.

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana: