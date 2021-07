Mercato – Hakimi-PSG, le cifre finali: base di 60 milioni, i dettagli sui bonus

Alcuni bonus saranno di più facile raggiungimento, altri no

Davide Lippi, oggi, sotto la sede dell'Inter, è stato certamente evasivo: ma non ha potuto negare di trovarsi lì per il perfezionamento della cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain (operazione della quale lui è l'intermediario italiano), anche perché si sarebbe comunque trattato del segreto di Pulcinella di una mossa sul mercato in uscita che è in agenda ormai da tempo e che vede il calciatore proprio in queste ore a Parigi per sottoporsi alle visite mediche con il suo prossimo club. Un sacrificio ingente, ma che farà all'Inter regalerà almeno un beneficio, non di poco conto: quello di dare respiro alle proprie finanze.