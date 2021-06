Hakimi-Psg, è fatta! Il Chelsea si arrende, fumata bianca attesa nelle prossime ore: tutti i dettagli

Inter e Psg nelle prossime ore limeranno gli ultimi dettagli per la maxi operazione di mercato

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea si è tirato ufficialmente fuori dalla corsa, dopo l'ultima offerta, da 55 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso, presentata nei giorni scorsi all'Inter. Decisiva è stata la volontà di Hakimi che da giorni aveva trovato l'accordo con il Psg per un quinquennale da 8 milioni di euro più due di bonus.

Ora i due club nel weekend limeranno gli ultimi dettagli, all'Inter andranno circa 65 milioni cash, una cifra che permetterà ai nerazzurri di respirare e guardare con ottimismo al futuro e al mercato. Hakimi sarà così il big sacrificato dall'Inter per far fronte alla richiesta di Zhang di ricavare 90-100 milioni di attivo entro fine anno. Il Psg è partito da 50 milioni, l’Inter da 80. E dopo circa un mese di lavoro, la quadra è stata trovata nella via di mezzo, come spesso accade in questo complesse operazioni.